Пассажирский автобус с заниженной вдвое стоимостью пытались ввезти в Беларусь

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного ввоза пассажирского автобуса из Литвы на территорию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Автобус ввозился через пункт пропуска "Каменный Лог", где с использованием системы анализа и управления рисками были выявлены признаки возможного нарушения таможенного законодательства. В связи с этим транспортное средство направили в ведомственный пункт таможенного оформления для проведения проверки.

Установлено, что перевозчик предоставил в таможенные органы для оформления документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости транспортного средства. Она была занижена более чем в два раза с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме. Реальная стоимость пассажирского автобуса составила около Br23 тыс.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-