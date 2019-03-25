25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры такси подрались на трассе в Слонимском районе, одного из них сбила проезжающая мимо машина. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в ночь на 24 марта на трассе Барановичи-Гродно. Двое молодых людей отдыхали в одной из деревень Слонимского района. Потом вызвали такси, чтобы отправиться домой в Волковыск. В какой-то момент между ними вспыхнула потасовка. Водитель такси остановил машину. Выяснение отношений продолжилось на дороге. Во время драки одного из парней, внезапно появившегося из-за стоящей машины, сбила встречная "Ауди". Пострадавший доставлен в реанимацию.
Еще один наезд на пешехода произошел вечером 23 марта в Сморгонском районе. Житель Молодечно переходил трассу Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики. Мужчина не был обозначен светоотражающими элементами. Водитель "Киа" избежать наезда не сумел, пешеход погиб.-0-
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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