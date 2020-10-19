Пастух выпал из лодки и утонул в Столинском районе

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе утонул пастух, переплывая в лодке к стаду, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел 18 октября около 14.30 в агрогородке Рубель. 39-летний житель соседней деревни Ольманы выпасал скот у реки Чаква. Мужчине понадобилось переправиться к стаду на другой берег. Во время переправы он не удержался и выпал из лодки. Тело из воды достали спасатели.

Еще один инцидент на воде произошел 16 октября в Кобринском районе. 66-летний житель деревни Грушево отправился на рыбалку на местный водоем. Когда муж не вернулся домой в условленное время, жена забила тревогу. Супруга она обнаружила лежащим в воде без признаков жизни. Предполагается, что мужчине стало плохо во время рыбалки.

По обоим случаям проводится проверка.-0-