Педагогу по вокалу в Витебске дали 10 лет за изнасилование ребенка

15 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Первомайского района Витебска вынес приговор 39-летнему педагогу по вокалу за изнасилование ребенка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Мужчина работал педагогом по вокалу в одном из учреждений дополнительного образования Витебска. В феврале он был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Правоохранители установили, что с 2015 года, находясь в различных местах областного центра и за его пределами, педагог неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних детей, которые посещали его занятия.

Обвиняемый признан виновным в мужеложстве и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего, с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных повторно, в отношении заведомо несовершеннолетнего. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, согласно ч.2 ст.51 УК мужчина не сможет заниматься педагогической деятельностью 5 лет.

С насильника в пользу потерпевшего взыскана денежная компенсация морального вреда в Br10 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. Мужчина ранее судим не был.-0-