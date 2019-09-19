Пенсионер из Бобруйска оказался в больнице из-за курения в постели

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Бобруйске пострадал пенсионер. Мужчина доставлен в больницу, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире по ул. Карла Маркса поступило сегодня в 3.07. При пожаре пострадал хозяин квартиры 1955 года рождения. Пенсионер госпитализирован в Бобруйскую городскую больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "термический ожог голени, алкогольное опьянение".
В результате пожара повреждены постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-