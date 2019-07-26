Пенсионер из Давид-Городка по неосторожности поджег на себе одежду и попал в реанимацию

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер из Давид-Городка попал в реанимацию с ожогами, которые, как предполагается, получил по неосторожности при курении. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сообщение о госпитализации в реанимационное отделение Столинской ЦРБ пенсионера 1943 года рождения с термическими ожогами поступило 25 июля в 18.55. Ожоги мужчина получил в результате загорания одежды. Предполагается, что причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту проводится проверка.

Также в МЧС сообщили о пожаре в Малоритском районе, во время которого погиб человек. Пожар произошел сегодня ночью в агрогородке Олтуш на ул. Советской. Горел блочный, обложенный кирпичом жилой дом. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество. Погибший - муж хозяйки дома, 1966 года рождения. Причина пожара устанавливается.-0-