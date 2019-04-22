22 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пенсионер из Орши "отомстил" инфокиоску за то, что не смог снять деньги, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

72-летний оршанец в помещении банка попытался снять в инфокиоске деньги. Операция не удалась по независящим от автомата причинам. Однако мужчина все же решил расправиться с упрямой техникой. Орудием возмездия послужила 1,5-литровая бутылка воды, из которой он залил монитор, клавиатуру и купюроприемник. Стараясь не привлекать внимания, в момент нахождения других посетителей пенсионер отходил от аппарата, а потом возвращался. Через некоторое время инфокиоск перестал работать.

Устанавливая причины поломки техники, администратор отделения банка при просмотре камер видеонаблюдения обратила внимание на подозрительные манипуляции одного из посетителей. Его личность удалось установить. Во время общения с сотрудниками правоохранительных органов пенсионер категорически отрицал свою вину, однако прокололся на техническом вопросе, утверждая, что деньги все-таки снял.

За умышленное уничтожение имущества в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.218, максимальная мера наказания по которой предусматривает до двух лет ограничения свободы. Причиненный ущерб оценивается в сумму более Br1,3 тыс.-0-