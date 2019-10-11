Пенсионер из Пинского района самостоятельно "продлил" действие медсправки

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинского района может быть привлечен к ответственности за подделку документов, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В МРЭО ГАИ Пинского ГОВД для замены водительского удостоверения обратился мужчина 1950 года рождения. Пенсионер представил необходимые документы и остался ждать новые водительские права. Однако у сотрудника регистрационного отделения возникли сомнения в подлинности медицинской справки о годности к управлению транспортными средствами. Документ отправили для исследования в Пинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

Как оказалось, справка была выдана в 2014 году, но путем дорисовки штрихов в первоначальной записи "4" преобразована в цифру "9". Мужчина признался, что медицинскую комиссию в этом году он действительно не проходил, так как был занят. Поэтому решил самостоятельно "продлить" срок действия старой справки.

Пинский ГОВД проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям пенсионера.-0-