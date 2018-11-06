6 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пенсионер из Полоцка убил жену, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Трагедия произошла вечером 5 ноября в одной из городских многоэтажек. Сын пришел навестить своих пожилых родителей, проживавших отдельно. Отец недавно перенес инсульт. Открыв дверь, он увидел окровавленного 80-летнего отца и тело матери с многочисленными ранениями в область лица и тела. На место происшествия он вызвал милицию.
По факту убийства Полоцким межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело. Пенсионер задержан. В ходе дальнейших оперативных и следственных действий будут установлены все обстоятельства трагедии. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала, добавила Ольга Шкуратова.-0-
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