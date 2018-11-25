Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли в Беларуси на пожарах за минувшие сутки, уничтожены три и повреждены 26 строений, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Так, 24 ноября в 20.03 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Петковичи Барановичского района, принадлежащем пенсионерке, проживающей в Барановичах. Огонь уничтожил пристроенное помещение, кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество.
Под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили погибшего брата хозяйки дома 1954 года рождения.
На пожаре в населенном пункте ст. Новосады Борисовского района погибли два человека - мужчина и женщина, причина возгорания устанавливается.-0-
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