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Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе

Происшествия 25.11.2018 | 13:44
Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли в Беларуси на пожарах за минувшие сутки, уничтожены три и повреждены 26 строений, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Так, 24 ноября в 20.03 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Петковичи Барановичского района, принадлежащем пенсионерке, проживающей в Барановичах. Огонь уничтожил пристроенное помещение, кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество.

Под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили погибшего брата хозяйки дома 1954 года рождения.

На пожаре в населенном пункте ст. Новосады Борисовского района погибли два человека - мужчина и женщина, причина возгорания устанавливается.-0-

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Теги
Барановичи, МЧС, пожар, смерть
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