Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в деревне Иванковичи Барановичского района погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла 16 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Огнем уничтожены кровля жилого деревянного дома, перекрытие, повреждены стены и имущество. Сотрудники МЧС на полу в жилой комнате под обрушившимися строительными конструкциями обнаружили погибшего хозяина дома 1935 года рождения.
Причина пожара устанавливается.-0-
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