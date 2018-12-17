Пенсионер погиб на пожаре в Барановичском районе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в деревне Иванковичи Барановичского района погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла 16 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Огнем уничтожены кровля жилого деревянного дома, перекрытие, повреждены стены и имущество. Сотрудники МЧС на полу в жилой комнате под обрушившимися строительными конструкциями обнаружили погибшего хозяина дома 1935 года рождения.

Причина пожара устанавливается.-0-