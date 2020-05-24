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24 мая 2020, 10:21

Пенсионер погиб на пожаре в Докшицком районе

Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе в агрогородке Крулевщина пенсионер погиб при пожаре в жилом доме, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в доме по ул. Янки Купалы поступила 24 мая в 00.23. В результате возгорания погиб хозяин 1953 года рождения. В доме уничтожена кровля, повреждены потолочные перекрытия, стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошли еще три пожара, на которых были повреждены четыре строения.-0-

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