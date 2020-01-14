Пенсионер погиб на пожаре в Ивацевичском районе

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичского района погиб на пожаре в собственном доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 13 января в деревне Заполье. Мужчина 1948 года рождения проживал один в деревянном доме с печным отоплением. Около шести часов вечера его пришел навестить сын: отец лежал на полу в бессознательном состоянии. Дом был в дыму, пол на кухне обгорел.

Прибывшая на место вызова бригада скорой помощи констатировала смерть пенсионера. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.-0-