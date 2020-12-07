Пенсионер погиб на пожаре в Пинском районе

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре в своем доме погиб сельчанин, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 6 декабря. В 6.11 в РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Заборовцы. К моменту прибытия спасателей деревянная постройка была полностью охвачена огнем, обрушилась кровля. Со слов соседей, внутри мог находиться человек.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, в доме они обнаружили погибшего 70-летнего хозяина. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина происшествия устанавливается.-0-