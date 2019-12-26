Пенсионер погиб на пожаре в Россонском районе

Фото Витебского областного управления МЧС
26 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе на пожаре погиб 80-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Гречушино поступило 25 декабря в 21.48. Дом горел открытым пламенем, обрушились кровля и перекрытия.
Во время тушения огня работники МЧС обнаружили в комнате труп хозяина дома.
Рассматриваемые причины пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств или неполадки с электрооборудованием.-0-