Пенсионер погиб на пожаре в Столинском районе

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в деревне Лутки пенсионер погиб при пожаре в деревянном жилом доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании поступила в 4.21. Огнем повреждены внутренняя отделка жилой комнаты, имущество. "Погиб хозяин дома, причина пожара устанавливается", - отметили в областном МЧС.

Также вечером 7 мая в Бресте сгорел прицеп-дача. Повреждены рядом стоявший строительный вагончик и грузовой автомобиль "Газель" 2010 года выпуска.-0-