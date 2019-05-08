Пенсионер погиб на пожаре в Столинском районе

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в деревне Лутки пенсионер погиб при пожаре в деревянном жилом доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Информация о возгорании поступила в 4.21. Огнем повреждены внутренняя отделка жилой комнаты, имущество. "Погиб хозяин дома, причина пожара устанавливается", - отметили в областном МЧС.
Также вечером 7 мая в Бресте сгорел прицеп-дача. Повреждены рядом стоявший строительный вагончик и грузовой автомобиль "Газель" 2010 года выпуска.-0-
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