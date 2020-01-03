Пенсионер погиб на пожаре в Верхнедвинском районе

3 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе на пожаре в доме погиб 61-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Опытная поступило 2 января в 03.36. Дом горел открытым пламенем, обрушилась кровля. Во время тушения пожара спасатели под слоем обрушившихся конструкций нашли труп 61-летнего хозяина.

На месте происшествия. Фото Витебского областного управления МЧС

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-