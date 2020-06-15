15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб под колесами грузового состава в Буда-Кошелевском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Инцидент произошел на перегоне Уза - Буда-Кошелевская 14 июня около 17.20. "Мужчина вышел и встал на пути перед приближающимся поездом. Машинист грузового состава Минск - Гомель заметил человека, подавал упреждающий сигнал и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось", - рассказал транспортный прокурор. Житель Буда-Кошелевского района 1953 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы.

Как уточнил Сергей Казакевич, со слов близких, погибший характеризовался положительно, они не предполагают, что могло стать причиной поступка.

Буда-Кошелевский РОСК проводит проверку, уточняются обстоятельства и мотив произошедшего.-0-