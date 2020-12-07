Пенсионер погиб под колесами легковушки в Кобрине

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7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине легковушка насмерть сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в МВД.
ДТП произошло 6 декабря около 18.20 на ул.Дружбы. По предварительной информации, 19-летний водитель "Вольво V40" наехал на 71-летнего местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший погиб на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.-0-