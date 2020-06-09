Пенсионер погиб под колесами поезда в Речицком районе

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе пенсионер погиб под колесами дизель-поезда, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Инцидент произошел 8 июня, около 15.20, в двух километрах от Василевич. "Здесь прямой участок с хорошим обзором, поэтому машинист дизель-поезда Гомель - Калинковичи заметил человека, без движения лежавшего в колее. Был подан громкий упреждающий сигнал, применено экстренное торможение, однако избежать беды не удалось. Мужчина погиб от полученных травм", - сказал транспортный прокурор. Погибший - житель Хойникского района 1956 года рождения.

Проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

Как рассказал Сергей Казакевич, с начала года на железной дороге в Гомельской области пострадали пять человек, четверо из которых получили несовместимые с жизнью травмы. "На железной дороге необходимо соблюдать разумную осторожность и правила безопасности", - напомнил он.-0-