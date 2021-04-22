Пенсионер погиб при пожаре дома в Толочинском районе

22 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Труп пенсионера обнаружили на пожаре в Толочинском районе работники МЧС, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома в деревне Райцы поступило 21 апреля в 21.05. Было сильное задымление и горение внутри дома. В эти минуты там был его хозяин, пенсионер 1946 года рождения. Во время тушения работники МЧС на полу в комнате нашли труп мужчины.

Пожар ликвидирован спасателями, огнем в доме повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-