Пенсионер погиб при пожаре в Каменецком районе

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе при пожаре погиб пожилой мужчина, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Трагедия произошла 8 января около 20.30 в деревне Пяски. Загорелся жилой деревянный дом, принадлежащий местному жителю 1975 года рождения. Мужчина с семьей живут по соседству, а в его доме несколько последних лет жил 77-летний тесть.

Фото МЧС Каменец

Прибывшие на место происшествия спасатели в комнате под обрушившимися строительными конструкциями обнаружили погибшего пенсионера.

Огнем частично уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-