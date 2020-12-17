Пенсионер погиб при пожаре в Новогрудском районе

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около половины пятого утра 16 декабря в службу 101 обратилась жительница деревни Роскошь. Она рассказала, что из окон соседского дома вырываются языки пламени.

"Прибыв на место, бойцы МЧС приступили к тушению деревянного строения. Под обломками сгоревших конструкций обнаружили тело 71-летнего хозяина", - рассказали в МЧС. Мужчина проживал один, со слов соседей, иногда выпивал, курил.

Огнем уничтожены имущество, перекрытие и кровля, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Среди версий - неосторожное курение и замыкание проводки телевизора.-0-