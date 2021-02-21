Пенсионер погиб при пожаре в Поставском районе

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе при пожаре погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в частном доме в деревне Муляры поступила 20 февраля в 10.31. Как выяснилось при проверке, сын хозяина приехал к нему в гости и увидел плотное задымление в помещении. Там он обнаружил отца 1950 года рождения без признаков жизни.

Пожар потушил родственник погибшего до приезда спасателей. Огонь повредил в доме пол возле печи, закопчены стены.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил использования печного отопления.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС