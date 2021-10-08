Пенсионер погиб при пожаре в Пружанском районе

8 октября, Брест Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе при пожаре в своем доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел 7 октября в деревне Кузевичи. Сообщение о загорании в деревянном жилом доме спасателям поступило в 17.23. К моменту прибытия подразделений РОЧС строение было полностью охвачено огнем.
В результате уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. В огне погиб хозяин жилища 1940 года рождения. Причина пожара устанавливается.
А в Бресте мужчина обгорел во время пожара в квартире. Загорание в кирпичном двухквартирном жилом доме произошло около часа ночи 8 октября. При самостоятельном тушении пожара хозяин жилища получил термические ожоги головы, рук и ног I-II степени. С поражением 9% тела его госпитализировали в ожоговое отделение областной клинической больницы.
Огонь уничтожил кровлю на площади 35 кв.м, повредил перекрытие, мебель, внутреннюю отделку и имущество в квартире. Причина пожара устанавливается.-0-