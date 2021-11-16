Пенсионер получил 60% ожогов тела при пожаре дома в Полоцком районе

16 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе горела квартира: мужчина госпитализирован с ожогами тела, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире по ул. Центральной в агрогородке Близница поступило спасателям 15 ноября в 9.48. В однокомнатной квартире на первом этаже было задымление. 71-летний хозяин на момент возникновения пожара находился внутри и покинул квартиру после обнаружения возгорания. Мужчину осмотрела бригада скорой медицинской помощи и с ожогами 1-2 степени (60% тела) госпитализировала в больницу.
Работники МЧС пожар ликвидировали, в квартире повреждено имущество. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-