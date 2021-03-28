28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер получил серьезные ожоги при тушении сухой травы в Чаусском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Мужчина госпитализирован с ожогами разной степени тяжести 95% тела, его состояние крайне тяжелое.

Днем 27 марта спасателям поступило сообщение, что на территории дачного домовладения в деревне Кадино обнаружен человек с ожогами. Возгорание мусора и сухой растительности потушили местные жители подручными средствами до того, как прибыли подразделения МЧС.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.-0-