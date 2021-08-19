Пенсионер попал под машину на проспекте Машерова в Минске

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На столичном проспекте Машерова под колеса автомобиля попал пенсионер, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Цыбиной, около 14.15 водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по ул.Кропоткина, при повороте на пр.Машерова наехал на пешехода 1951 года рождения. Мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.В результате пешеход доставлен в медицинское учреждение для осмотра.На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.Госавтоинспекция напоминает: подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен убедиться в безопасности и пропустить пешеходов, пересекающих дорогу.-0-