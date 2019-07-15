Пенсионер попал под поезд в Добрушском районе

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер попал под поезд Круговец-Гомель, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел 15 июля около 10.10 на перегоне Носовичи-Тереховка. "Под поезд Круговец-Гомель попал житель Витебска 1942 года рождения. Он переходил пути перед прибывающим поездом, на сигналы не реагировал. Применялось экстренное торможение. Пенсионер доставлен в реанимацию", - рассказали в МВД.

С начала года произошло более 50 несчастных случаев на железной дороге.-0-