Пенсионер попал под поезд в Добрушском районе

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер попал под поезд Круговец-Гомель, сообщили БЕЛТА в МВД.
Инцидент произошел 15 июля около 10.10 на перегоне Носовичи-Тереховка. "Под поезд Круговец-Гомель попал житель Витебска 1942 года рождения. Он переходил пути перед прибывающим поездом, на сигналы не реагировал. Применялось экстренное торможение. Пенсионер доставлен в реанимацию", - рассказали в МВД.
С начала года произошло более 50 несчастных случаев на железной дороге.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2916 BYN
|2.288 BYN
|2.293 BYN
|USD
|2.0342 BYN
|2.03 BYN
|2.034 BYN
|RUB
|3.2269 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN