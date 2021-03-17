Пенсионер провалился под лед на озере в Бресте

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на озере Вычулки пенсионер провалился под лед, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Брестского областного управления МЧС.

Информация о мужчине, провалившемся под лед на водоеме по ул.Есенина областного центра, поступила в службу спасения 16 марта примерно в 13.44.

Работники МЧС спасли горожанина 1957 года рождения. После осмотра прибывшая бригада медиков поставила диагноз - общее переохлаждение организма. От госпитализации мужчина отказался.-0-