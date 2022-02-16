Пенсионер разбрасывал "ежи" в Гомеле

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о повреждении колес автомобилей, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. Согласно материалам дела, 5 февраля 2022 года вечером 62-летний житель Гомеля умышленно разбросал 11 металлических конструкций "еж" на автодороге возле дома №41 по проспекту Речицкому и скрылся. В результате противоправных действий были повреждены колеса у проехавших по данному участку трех автомобилей Гомельской городской станции скорой медицинской помощи, расположенной по адресу проспект Речицкий, 55. Милиция вышла на след злоумышленника. Во время обыска в его квартире обнаружено и изъято 12 металлических "ежей", на даче в Речицком районе - 25, сварочный аппарат, банка с гвоздями и металлической стружкой. По подозрению в преступлении гомельчанина задержали и водворили в изолятор временного содержания. На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал о своих мотивах. Установлена его причастность к еще двум аналогичным случаям, включая преступление трехлетней давности. Согласно показаниям подозреваемого, у него накопилось недовольство работой сотрудников ГАИ, в том числе за неоднократное привлечение к административной ответственности. Еще в январе 2019 года мужчина разбросал на парковке возле здания областной Госавтоинспекции металлические "ежи". В результате его действий был поврежден личный автомобиль милиционера. В текущем году пенсионер изготовил и покрасил несколько десятков металлических "ежей". Вечером 3 февраля он пришел на эту же парковку и разбросал их не менее 66. Через пару дней мужчина решил разбросать в городе оставшиеся шипы. Он выбрал участок дороги вблизи первого городского отделения милиции ОВД администрации Советского района Гомеля, расположенном в одном здании с подстанцией скорой помощи. Следователи проверили показания с участием подозреваемого. По изъятым "ежам" назначена биолого-генетическая экспертиза, по изъятым в квартире фигуранта ноутбуку, планшету и телефону назначена компьютерно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!