Пенсионер трое суток провел на болоте в Кличевском районе

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего пенсионера из Могилева спустя трое суток обнаружили в заболоченной местности в Кличевском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели Республиканского отряда специального назначения (РОСН) МЧС совместно со спасателями Могилевской области и милицией приняли участие в поисках мужчины 1935 года рождения, который 26 июля вышел из своего дома в Могилеве, направился в сторону микрорайона Гребенева и пропал.

Работники МЧС и МВД с 26 по 28 июля обследовали территорию лесного массива в микрорайоне Гребенева, однако поиски результата не дали. Прибывшие на место работники РОСН пытались установить, где пенсионер вошел в лесной массив. В предполагаемом месте, в 300 метрах от конечной остановки автобуса, по маршруту спасатели обнаружили камеры видеонаблюдения. Получив доступ к видеофайлам, на отрезке времени (12.00-16.00) человек с внешними данными потерявшегося мужчины в сторону леса не проходил. Исходя из полученной информации, дальнейшее исследование лесного массива было нецелесообразным.

"Проанализировав все исходные данные, сотрудники Республиканского отряда специального назначения приняли решение о проведении поисковых работ не в лесном массиве, а в пойменном лугу площадью 3 кв.км. На помощь прибыли дополнительные силы в количестве 20 работников МЧС и 23 сотрудника милиции. Здесь и нашли 83-летнего пенсионера. Трое суток он провел без еды, воды и средств связи в заболоченных местности, так как у него отказали ноги и он не мог двигаться. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, его доставили к вездеходу и передали медикам", - сообщили в МЧС.-0-