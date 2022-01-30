Пенсионер утонул в Ислочи в Воложинском районе

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе в реке Ислочь утонул пожилой мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Звонок спасателям о том, что в районе ул.Пушкина в агрогородке Раков утонул мужчина, поступил днем 29 января. Спустя некоторое время работники МЧС извлекли из воды погибшего - 62-летнего пенсионера.

Что стало причиной гибели, не сообщается. Но в МЧС констатируют, что ежегодно тонкий лед становится причиной чрезвычайных происшествий. "Чаще всего участниками оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Человеку достаточно провести 15 минут в ледяной воде, чтобы погибнуть", - отметили в ведомстве.

В МЧС напомнили: относительно безопасным считается лед толщиной не менее 7 см, зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже непрочный. Перед выходом на зимнюю рыбалку необходимо правильно экипироваться, взять хотя бы минимальный набор спасательных средств: веревку, палку, доску, спасательный жилет.-0-