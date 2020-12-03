Пенсионер задержан за ложное сообщение о минировании детской поликлиники в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали пенсионера, который во время словесного конфликта заявил о минировании детской поликлиники, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"26 ноября во Фрунзенское РУВД Минска обратились сотрудники детской поликлиники №25 и сообщили о том, что их здание заминировал неизвестный мужчина. На место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Во время обследования поликлиники и прилегающей территории взрывное устройство обнаружено не было", - рассказали в ГУВД.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 63-летнего жителя столицы. "Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти в здание поликлиники, при этом на замечания и просьбы медицинских работников покинуть помещение не реагировал. Во время словесного конфликта, сообщил о том, что здание заминировано, а затем скрылся в неизвестном направлении", - отметили правоохранители.
Известно, что пенсионер ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-