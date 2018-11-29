Пенсионера дважды сбили на трассе Минск - Витебск

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионера дважды сбили машины на трассе Минск - Витебск в Логойском районе, мужчина скончался на месте. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла вечером 27 ноября на 32-м км автодороги Минск - Витебск. "Водитель BMW ехал в направлении Минска. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 78-летнего минчанина, который пересекал проезжую часть. После этого на пешехода был совершен наезд автомобилем Iveco Eurocargo. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома