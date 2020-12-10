Пенсионера из Житковичей нашли замерзающим на берегу реки в Лунинецком районе

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры Житковичей нашли 83-летнего пенсионера, который замерзал на берегу реки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
В Житковичский РОВД 9 декабря обратилась местная жительница и сообщила, что пропал ее 83-летний отец. "Ситуацию осложняло то, что мужчина страдает потерей памяти. Куда он мог направиться, никто не знал", - уточнили в УВД.
Правоохранители сразу сообщили о ситуации волонтерам и отправились на поиски. Предупредили и коллег из района Брестской области.
Примерно в 22.00 пенсионера нашли в Лунинецком районе. Он лежал на берегу реки, был без сил и замерзал.
Мужчине оказали медицинскую помощь и вернули родственникам. Дочь пенсионера искренне поблагодарила милиционеров, волонтеров за помощь и оперативность.-0-