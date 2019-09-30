Пенсионера с поддельными правами задержали в Гродно

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пенсионера с поддельным водительским удостоверением задержали в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Машину под управлением мужчины 1952 года рождения сотрудники ГАИ остановили для проверки. Внешне с документами было все хорошо, но сам водитель заметно нервничал.
Вскоре выяснилась и причина такого поведения. С 2015 года мужчина свыше 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе и за поездки в нетрезвом виде. За этот проступок мужчина в 2018 году был лишен прав.
"Через год его снова задержали за рулем и составили административный протокол. Скорее всего, именно это обстоятельство заставило пенсионера обзавестись подложным водительским удостоверением, которое изготовили неизвестные за определенное вознаграждение", - рассказали в милиции. В правах с его фотографией были указаны данные старшего брата.
Сейчас по ч.1 ст.380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) возбуждено уголовное дело.-0-