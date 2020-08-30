30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионера спасли на пожаре в Орше, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

О задымлении на четвертом этаже многоквартирного дома по пр.Текстильщиков сообщили в МЧС вечером 29 августа. Спасатели обнаружили 61-летнего хозяина квартиры без сознания на полу в комнате. После осмотра медиками пенсионера госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения". Работники МЧС потушили пожар. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Огонь повредил дверное полотно и коробку межкомнатной двери, имущество, закопчены стены. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-