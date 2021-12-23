Пенсионера в Барановичах оштрафовали за избиение подростка

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах вынесли приговор по резонансному уголовному делу о хулиганстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил ранее не судимый местный житель 1946 года рождения. Инцидент произошел вечером 13 сентября на городской остановке общественного транспорта. Согласно материалам дела, пожилой мужчина беспричинно напал на 14-летнего подростка, когда тот возвращался с факультативных занятий. Пенсионер ударил парня в живот, затем схватил его за шею, толкнул на скамейку и снова ударил, уже по лицу. Впоследствии он не смог пояснить причину своего поступка.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.339 УК (совершение умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия (хулиганство). Пенсионеру назначен штраф в 50 базовых величин (1 БВ - Br29).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-