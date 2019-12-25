Пенсионерка и ее сын погибли на пожаре в Шклове

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шклове на пожаре погибли пенсионерка и ее сын, следователи проводят проверку, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Пожар в частном доме местные жители заметили сегодня около 6.30 утра. При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили тела 88-летней хозяйки дома и ее 62-летнего сына.

На месте происшествия работает передвижная криминалистическая лаборатория областного управления. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. "Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СК.-0-