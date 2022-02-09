Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Гомельском районе

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пожар в Гомельском районе унес жизни двух человек, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

8 февраля в 11.21 в службу спасения на 101 поступил звонок о пожаре дома в д.Кравцовка. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, горел дом внутри и часть кровли. Хозяйка - пенсионерка 1931 года рождения, жила с сыном 1963 года рождения, он не работал. Со слов соседей, и мать, и сын характеризовались посредственно.

При разведке спасатели обнаружили на кровати в горящей комнате обгоревшее тело хозяйки, а на полу возле печи в той же комнате - обгоревшее тело сына пенсионерки.

Пожар ликвидировали. Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, имущество в доме.

Причину произошедшего устанавливают. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

В МЧС напомнили: неосторожность при курении - одна из основных причин пожаров. "Не подвергайте себя и окружающих людей опасности. Откажитесь от пагубной привычки, не курите в постели", - призывают спасатели.-0-