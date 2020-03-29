Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Ветке

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ветке (Гомельская область) при пожаре жилого дома погибли два человека. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

В службу спасения по телефону "101" от сотрудников милиции 28 марта в 16.57 поступило сообщение о следах горения в жилом доме в Ветке по ул. Первомайской. В результате трагедии погибла хозяйка дома 89-летняя пенсионерка и ее 61-летний сын. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает, что неосторожность при курении - одна из основных причин пожаров. Спасатели просят в случае обнаружения возгорания, аварии или другой чрезвычайной ситуации звонить по номеру 101 или 112.-0-