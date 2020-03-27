Пенсионерка из Барановичей лишилась денег после визита лжемедиков

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах злоумышленницы в защитных масках обокрали двух пожилых женщин. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В милицию 24 марта обратилась пенсионерка. В тот день к ней домой пришли две женщины, чьи лица были спрятаны за защитными масками, и предложили записаться на бесплатную вакцинацию против гриппа. Хозяйка пригласила их в кухню для заполнения документов. В это время одна из визитерш незаметно отлучилась. После ухода женщин пенсионерка заметила пропажу денег.

Похожий случай произошел с 73-летней жительницей Барановичей. Женщина 23 марта несколько часов отсутствовала дома. Ключ от дверей она хранила на незапертой веранде. Вероятно, этим воспользовались злоумышленники. Оперативники выяснили, что, когда хозяйки не было дома, с ее двора выходили женщины в масках.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

В МВД призывают быть бдительными. "Не впускайте в дом людей, предлагающих различные услуги, без документального подтверждения их личности. Напомните об этом детям и старикам", - подчеркнули правоохранители.-0-