Пенсионерка из Дубровно пострадала из-за воспламенения газового шланга

8 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Дубровно в жилом доме из-за воспламенения газового шланга пострадала женщина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Происшествие случилось вечером 7 августа. В 21.54 в службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома по переулку Красноармейскому. К прибытию сотрудников МЧС веранда строения была полностью охвачена огнем, начинала гореть кровля. Хозяйка дома, 87-летняя пенсионерка, смогла самостоятельно покинуть горящее здание до приезда спасателей. С ожогами лица и рук 1-2 степени ее госпитализировали.
Как выяснилось позже, женщина готовила пищу на газовой плите, в это время произошло воспламенение гибкого шланга, соединяющего газовый баллон с плитой.
По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Основная версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-
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