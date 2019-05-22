Пенсионерка из Минска уехала на дачу и пропала без вести

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается без вести пропавшая 73-летняя Наталья Мацковская, сообщили БЕЛТА в Партизанском РУВД Минска.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД разыскивается 73-летняя Наталья Васильевна Мацковская, проживающая на ул.Стахановской, 29. Она 18 мая уехала на дачу, расположенную в Воложинском районе. До настоящего времени ее местонахождение не установлено", - проинформировали в милиции.

Рост женщины около 160 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные средней длины.

Информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить по телефонам 8-017-3989020, 8-017-3989030, 8-017-2396539 или 102.-0-