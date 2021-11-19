Пенсионерка из Могилева поверила телефонному мошеннику и лишилась Br3,55 тыс.

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 78-летняя пенсионерка поверила мошенникам и лишилась более Br3,5 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратилась могилевчанка, которая поверила незнакомцу, позвонившему на ее мобильный телефон. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что от имени пенсионерки была подана заявка на кредит. Он ввел доверчивую женщину в заблуждение, получил доступ к реквизитам ее паспорта и банковской платежной карты, к кодам, которые предназначены для входа в личный кабинет интернет-банкинга. После, попытавшись через банкомат снять с карточки деньги, могилевчанка обнаружила, что с ее счета списано Br3,55 тыс. Шокированная случившимся, женщина обратилась в милицию.

Правоохранители просят граждан, особенно пожилых, быть бдительными, не идти на поводу у мошенников. Самые распространенные способы хищения с банковских карт основаны именно на психологических методах убеждения, обмана и даже запугивания клиентов банков.

Наиболее популярен у мошенников телефонный фишинг - выманивание персональных данных у банковских клиентов.-0-