Пенсионерка из Молодечно потратила на лжецелителя более $40 тыс.

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Молодечно потратила на лжецелителя более $40 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

В оперативно-дежурную часть Молодечненского РОВД с заявлением обратилась 71-летняя горожанка. Женщина рассказала, что около месяца назад ей поступил звонок с неизвестного российского номера. Мужчина, представившись сотрудником полиции, сообщил о задержании лжеэкстрасенса, услугами которого заявительница пользовалась несколько лет назад. По словам звонившего, женщине могут возвратить деньги, но для этого ей необходимо перечислить определенную сумму в качестве комиссионного вознаграждения и оплаты других затрат.

Правоохранители выяснили, что пенсионерка еще в 2012 году увидела по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи и решила воспользоваться предлагаемыми услугами, позвонив по указанному на экране номеру телефона. Сеансы длились на протяжении двух лет. Поначалу врач-экстрасенс лечил женщину от серьезного заболевания, затем снимал порчу с дочери потерпевшей. О том, что пенсионерке по телефону оказывают помощь в избавлении от недугов, ее родственники не знали. Магические ритуалы обошлись женщине более чем в $30 тыс. Оплату она производила путем международных денежных переводов. Связь с телеэкстрасенсом оборвалась, когда эта история стала известна близким потерпевшей.

Но аферисты придумали новый формат развода на деньги. В ноябре женщине предложили вернуть перечисленные целителю деньги. Так как звонок поступил от якобы российских правоохранителей, пенсионерка поверила неизвестному. Таким образом злоумышленники выманили у жертвы еще $12 тыс. Сообщить о произошедшем в милицию женщине настоятельно порекомендовали родственники.

Как отметил первый заместитель начальника Молодечненского РОВД - начальник криминальной милиции Юрий Кабаков, самая уязвимая и доверчивая категория граждан - это пожилые люди. Поэтому особую бдительность следует проявлять их родственникам, рассказывать престарелым гражданам о возможных мошеннических схемах и уловках, на которые могут пойти злоумышленники, чтобы завладеть денежными сбережениями. Сотрудники милиции настоятельно рекомендуют не доверять таким рекламным объявлениям и ни в коем случае не переводить денежные средства за услуги экстрасенсов и целителей на неизвестные расчетные счета.-0-