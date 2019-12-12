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12 декабря 2019, 12:03

Пенсионерка отравилась угарным газом в Лельчицах

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах из-за преждевременного закрытия задвижки печи пострадала пенсионерка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Днем 11 декабря спасателям сообщили, что в приемное отделение районной больницы поступила 73-летняя женщина с подозрением на отравление угарным газом.

Пенсионерка проживает одна. Установлено, что 10 декабря она протопила печь и уснула. "Примерно в 14.30 следующего дня соседка обнаружила пенсионерку на кровати без сознания и вызвала скорую помощь", - рассказали в областном управлении. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию райбольницы. "Состояние тяжелое, женщина без сознания", - дополнили спасатели.

В областном управлении напомнили, что при закрытии заслонки в печи для сохранения тепла и регулирования тяги необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. "При использовании дров вьюшку закрывают после потемнения углей, когда их поверхность подернется пеплом. Не должно быть синеватых языков пламени. В это время можно прикрыть заслонку наполовину, полностью открыть поддувало. Когда угли почти погаснут, будут легко разбиваться, заслонку закрыть полностью", - порекомендовали спасатели.-0-

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