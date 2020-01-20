Пенсионерка погибла на пожаре в Минске

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла на пожаре в Ленинском районе Минска, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

Сообщение о возгорании по проспекту Рокоссовского поступило спасателям 19 января в 19.53. Прибыв на место, работники МЧС обнаружили в коридоре возле входной двери хозяйку квартиры 1938 года рождения. Она была в бессознательном состоянии.

После проведения реанимационных мероприятий бригадой скорой медпомощи была констатирована смерть женщины. Причина произошедшего устанавливается.-0-