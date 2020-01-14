Фото СК
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Дзержинском районе, следователи устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Авария произошла сегодня утром на автодороге Р1 - Подъезд к Дзержинску вблизи агрогородка Петковичи Дзержинского района. "Автомобиль Ford Transit сбил 78-летнюю женщину, пересекающую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась", - проинформировали в СК.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Граждан, которые располагают значимой информацией о ДТП, правоохранители просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 165-31-16, 8 (029) 575-35-86.-0-